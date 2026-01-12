Dronero, finanziamento di 50 mila euro per rinnovare la palestra del Baretti

“Investire su questo luogo non significa soltanto investire sui giovani e sui loro sogni, ma sul futuro della nostra comunità.” Grande emozione e soddisfazione dal Comune di Dronero, che ha ottenuto un finanziamento di 50.000 euro nell’ambito del bando “Spazi Belli” di Fondazione CRC per la sistemazione della Palestra del Baretti.



Modernità e sicurezza sono le due parole d’ordine. Nello specifico, l'intervento riguarderà innanzitutto la rimozione e smaltimento della pavimentazione esistente in linoleum, a cui seguirà la posa di un nuovo rivestimento in linoleum sportivo ad alta resistenza.

Inoltre, si procederà con la rimozione dei vecchi rivestimenti in linoleum delle tribune laterali ed ripristino delle superfici, con particolare attenzione al rifacimento dei gradini deteriorati, oggi consumati e danneggiati dall’uso intensivo. I nuovi rivestimenti in linoleum saranno più resistenti e facilmente lavabili, in grado di assicurare igiene, comfort e un aspetto ordinato e moderno.



“Una bellissima notizia per Dronero - commenta il vicesindaco sindaco Mauro Arnaudo - Accogliamo con grande gioia il contributo di 50.000 euro destinato alla sistemazione della palestra del Baretti. Un intervento importante che conferma l’attenzione verso gli spazi sportivi e educativi della nostra comunità, soprattutto dopo l’inaugurazione, lo scorso settembre, dei locali della palestra di Piazza Battaglione Alpini, ristrutturati grazie ai fondi PNRR. Investire nelle palestre significa investire nei giovani, nello sport e nel futuro della città.”



Complessivamente, l’intervento restituirà alla palestra un’immagine moderna e curata, migliorerà le condizioni di sicurezza per atleti e spettatori e valorizzerà l’esperienza sportiva e sociale che quotidianamente si svolge al suo interno.