Presentata alle famiglia la scuola primaria di Sale delle Langhe

Grande partecipazione all’Open Day della Scuola Primaria di Sale delle Langhe, una serata molto sentita che ha visto la presenza di numerose famiglie interessate a conoscere più da vicino la nostra realtà scolastica.



Durante l’incontro, alcune insegnanti hanno illustrato ai genitori il metodo di lavoro della scuola, le attività didattiche, la filosofia educativa che guida l’operato quotidiano, oltre all’organizzazione oraria, al servizio mensa e al trasporto alunni.

Contemporaneamente, i bambini sono stati coinvolti in laboratori di lettura e creatività, guidati da altre insegnanti, vivendo in prima persona l’atmosfera accogliente e stimolante della nostra scuola.



Alla serata hanno partecipato anche il sindaco, Andrea Mozzone e la consigliera comunale con delega all’Istruzione, Daniela Zoppi , che hanno ribadito l’importanza della Scuola Primaria di Sale per la comunità d e il valore della collaborazione costante tra scuola e Comune.



L’Open Day si è concluso con la visita dei locali scolastici.