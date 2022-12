Chiude la parafarmacia Sottile di Cervasca, la titolare: "Un saluto e un grazie ai clienti che mi hanno dato fiducia"

Una scelta di vita, presa "a razzo", come ha ammesso lei stessa, la dottoressa Alessia Sottile, per sette anni dietro il bancone della parafarmacia Sottile di Cervasca.

Un figlio, ritmi di vita cambiati, necessità di conciliare meglio i tempi del lavoro con quelli della vita. Sabato 31 dicembre sarà il suo ultimo giorno di lavoro. A gennaio inizierà la sua collaborazione in un'altra parafarmacia, sempre in zona.

"Molti clienti non sanno che chiuderò e ci terrei a salutarli e ringraziarli per la fiducia che mi hanno accordato in questi anni. Sono stata davvero bene qui a Cervasca, è stato un bel periodo, pieno di soddisfazioni umane e lavorative".

La dottoressa continuerà nella sua attività, ma non più come titolare e non più da sola. "E' stata una scelta difficile, ma necessaria, per potermi dedicare di più alla famiglia. Ci tenevo a non sparire e a salutare tutti".