Peveragno, lo spettacolo di Natale ha mandato in archivio il 2022 della Compagnia del Birùn

Con lo spettacolo natalizio “Il grande sovrano”, che ha debuttato al “Natale in contrada”, gli scorsi 24 e 26 (e che è possibile vedere o rivedere su YouTube a questo link ), si è conclusa la rassegna “Assaggi 2022 – Presenti” organizzata dalla Compagnia del Birùn.

È stata una rassegna partecipata e ricca di teatro, storia e natura condivisa con diverse associazioni ed enti del territorio, il cui contributo ha reso ancora più significativa la parola “presenti”.

"Ringraziamo ciascuna e ciascuno o di loro – dicono gli organizzatori – per la piacevole collaborazione che siamo certi sia stata proficua per tutti, soprattutto per chi ha potuto e voluto prendere parte ai vari appuntamenti organizzati. Un grazie particolare lo vogliamo rinnovare ai soci e simpatizzanti, che col loro immancabile sostegno e il loro entusiasmo danno senso e forma alla nostra associazione".

Le attività associative riprenderanno a gennaio 2023, nel Centro culturale Ambrosino di Peveragno, con il laboratorio di espressione corporea bimbi a cura di Roberta Bernardi (tutti i lunedì, a partire dal 9 gennaio, dalle 17 alle 18), il laboratorio teatrale ragazzi (a cura di Silvana Scotto, tutti i venerdì dalle 17,30 alle 19) e la ripresa dei corsi di yoga presso i locali dello SMAC (tutti i martedì, dalle 18 alle 19 e dalle 19,15 alle 20,15, per info cellulare 334.8966480, della presidente Simona Grosso).