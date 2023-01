Il 2022 ha visto un’esplosione di iscritti ai corsi base di salsa e bachata

L’Imperial Dance nel 2022 ha avuto una vera esplosione di iscritti ai corsi base di salsa e bachata. A cosa è dovuto questo risultato?

Amiamo pensare che il nostro successo sia dovuto alla nostra semplicità, alla nostra voglia di trasmettere positività e allegria non solo durante le lezioni, ma anche attraverso i nostri canali social dove settimanalmente carichiamo contenuti audio, video e foto per migliorare l'esperienza Imperial Dance.

Anna, Ilaria e Eros, qual è il vostro valore aggiunto per chi frequenta i vostri corsi?

Il valore aggiunto è il grande studio che è stato fatto anni fa per permetterci di sviluppare un programma ben definito che riesce a sviluppare fin dal corso base le caratteristiche necessarie per poter ballare con tutti.

All’Imperial Dance troviamo 6 tutor a disposizione dei principianti durante i corsi e le serate di allenamento: facciamo un bilancio di questi ultimi 4 mesi di corsi.

I tutor fanno parte del nostro mondo e soprattutto del nostro Metodo di insegnamento. Il bilancio da settembre è molto positivo, siamo partiti con ben 6 corsi di Caraibico, 7 ore di Fitness, 3 corsi rivolti ai bambini e agli adolescenti e il nostro vivaio di giovani promesse della danza è cresciuto notevolmente.

Quali sono i prossimi eventi in programma nel 2023?

Sabato 7 gennaio partiremo con un seminario di 2 ore sulla Bachata dedicato alla Connessione nel ballo di coppia rivolto ai nostri corsisti di Caraibico con ben 60 posti a lezione. A metà gennaio partiranno i nuovi corsi per principianti e a inizio febbraio quelli di livello più avanzato.

Gennaio sarà inoltre teatro di grandi gare nel Centro Italia dove crediamo che i nostri ragazzi possano fare bene e acquisire una notevole esperienza.

Torino, Biella, La Spezia, Rimini, Matera, Catania, Varese, ecc… tutte città dove i vostri atleti hanno gareggiato e ottenuto buoni risultati. Quanto è impegnativo preparare i ragazzi a queste gare e gestire le relative trasferte?

Allenare questi ragazzi è impegnativo ma ci dona tanto orgoglio. Di certo le trasferte sono la parte più impegnativa soprattutto per il lavoro psicologico che c'è a sostegno degli atleti (specialmente dei più giovani). La stagione 21/22 si è conclusa con 99 medaglie, quella che è appena iniziata ci vede già a quota 40, possiamo sperare in un miglioramento di prestazioni e risultati da parte di tutto il settore agonistico.

La danza sportiva è a tutti gli effetti uno sport, completo, di assoluto livello e dai sani principi morali. Quali sono i suoi punti di forza?

Il principale punto di forza del nostro sport è senza dubbio la musica. Ballare ti permette di muovere tantissimi muscoli che spesso non usiamo nella stragrande maggioranza degli altri sport. Il potersi muovere in sintonia con la musica è però la ciliegina sulla torta che permette fin da giovani di potersi concentrare in un ambiente caldo e divertente.

Come può una società sportiva come la vostra far coesistere nello stesso ambiente e con gli stessi istruttori, il ballo sociale e quello competitivo?

Sociale e Competitivo non sono nient'altro che le due facce della stessa medaglia con il comune denominatore della musica. Gli obbiettivi sono differenti: da una parte vi è la condivisione e la socialità, dall'altra il lavoro e il sacrificio al fine del risultato. Nelle nostre lezioni non facciamo molta distinzione in quanto spesso il nostro Metodo di insegnamento delle danze sociali prende spunti proprio da quello competitivo. Basti pensare che alla fine del corso principianti (della durata di 8 mesi) i ballerini e le ballerine hanno già assimilato i passi, le movenze e le guide della gran parte delle figure obbligatorie in classe D o C di Salsa Cubana o Bachata.

Anna, Ilaria e Eros, quali sono i vostri "sogni nel cassetto" per questo 2023?

I nostri sogni sono continuare quanto di ottimo è stato fatto nel 2022, raggiungere qualche traguardo a livello Nazionale che è stato solo sfiorato quest'anno e soprattutto continuare a divertirci insieme a tutti gli allievi della nostra scuola di ballo.

Auguriamo un buon 2023 a tutti i nostri ragazzi e alle loro famiglie.