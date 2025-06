Scout “Saluzzo 1”: ringraziamenti e annunci delle prossime attività

Riceviamo e pubblichiamo:

Egregio direttore,

approfittiamo di questo spazio per rendere pubblici alcuni ringraziamenti e per fornire alcune informazioni.

Sabato 7 giugno si è concluso l’anno scout ordinario, cioè le attività che si abbinano al periodo scolastico.

Grazie alla disponibilità del Comune di Saluzzo e degli operatori dei musei, un’ottantina di scout (tutto il gruppo, da bambine e bambini di 8 anni, fino ai giovani di 20 anni) è stato ospitato in un posto meraviglioso e non molto conosciuto e frequentato: l’area verde che si trova nella parte bassa del perimetro della Castiglia, all’interno delle mura esterne.

Abbiamo giocato per tutto il pomeriggio e abbiamo avuto una conclusione d’eccezione: la messa celebrata per noi e per le nostre famiglie dal vescovo di Saluzzo Cristiano Bodo. Ci teniamo a ringraziare anche lui per la vicinanza e la disponibilità.

Ora, noi capi-educatori volontari siamo già al lavoro per preparare le attività estive.

Il branco, i più piccoli da 8 a 12 anni, sarà nel Cebano per una settimana di Vacanze di branco, da domenica 29 giugno a domenica 6 luglio; il reparto (12-16 anni) sarà a Bellino dal 4 al 14 agosto: il clan (16-20 anni) sarà in route (un campo mobile) a fine luglio sul Lago di Garda.

A settembre, poi, ricominceremo le attività per il prossimo anno scout, 2025-26.

A tal proposito, ricordiamo che da fine maggio è aperta la lista d’attesa per chi è nato nel 2019 o negli anni precedenti. Le attività scout si possono iniziare solamente a 8 anni (nell’anno di terza elementare).

Per info scrivere a info@saluzzouno.it o consultare il nostro sito web www.saluzzouno.it. Iscrizioni: saluzzouno.it/iscrizione/

Grazie per l'attenzione per il gruppo “Saluzzo 1”, i capi scout.