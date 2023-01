Bra, tre nuovi rettori per l’Arciconfraternita della Misericordia

L’Arciconfraternita della Misericordia di Bra, detta anche dei Battuti Neri, è pronta a dare il benvenuto a tre nuovi membri che assumeranno anche la carica di Rettori per l’anno 2023.

Come da tradizione, la cerimonia d’investitura è in calendario nel giorno dell’Epifania del Signore, venerdì 6 gennaio, alle ore 17.30, nella chiesa di San Giovanni Battista Decollato (via Vittorio Emanuele, 201).