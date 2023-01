Savigliano, residenti in crescita nel 2022: è Simone il primo nato del nuovo anno

Si attesta sulle 21.689 unità totali il saldo dei residenti nel territorio comunale di Savigliano per il 2022: di questi, 10.576 sono maschi e 11.113 sono femmine, mentre 2.266 sono di origine straniera. Nel 2021 erano 21.522.



Secondo i dati diramati dal Comune nella giornata di oggi (2 gennaio) nel corso dell'anno appena terminato sono stati 185 i nati - di cui 34 di origine straniera - e 264 i morti - di cui soltanto otto stranieri - , per un saldo legato alla nati-mortalità pari al -79. I nuclei famigliari al 31 dicembre si attestano sulle 21.503 unità mentre 187 sono le convivenze e 42 le convivenze di fatto.



Curioso il dato dei senza fissa dimora, che sono 22 e per la maggior parte di origine italiana: soltanto due le donne straniere.



Tra le nazioni straniere più rappresentate si sottolineano l’Albania con 731 individui, il Marocco con 391 e la Romania con 333. Diverse quelle che vengono rappresentate sul territorio comunale da un singolo membro, così come si riscontra la presenza di un singolo rappresentante per la categoria dell'apolidismo: in 54 casi la nazionalità non è attribuibile.



Simone è il primo nato del 2023

Per quanto riguarda il 2023, quello del reparto di ostetricia dell'ospedale saviglianese è iniziato oggi alle 2.20 del mattino con la nascita di Simone Dreon.



Il piccolo Simone pesa 3.220 chili ed è in buona salute: la mamma Chiara è di Sampeyre e lavora come bidella all'I.C. di Saluzzo.