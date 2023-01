A Niella Tanaro un concerto per inaugurare il nuovo tetto della parrocchia, danneggiato dalla tromba d'aria

Cantus Firmus in concerto a Niella Tanaro per l'inaugurazione del restauro al tetto della parrocchia di Maria Vergine Assunta, danneggiato lo scorso luglio a causa di una tromba d'aria, abbatutati in particolare che aveva scoperchiato un'ampia porzione del tetto della cappella di Nostra Signora (leggi qui).

[I danni causati dalla tromba d'aria a luglio 2022]

Il concerto si svolgerà domanica 8 gennaio alle 15.30. Assicuraci durante l'evento ricorderà Filippo Bertolino, perito assicurativo, prematuramente scomparso.