Da venerdì si apre la lista d’attesa del gruppo scout Agesci Saluzzo 1

Dalle 8 di mattina di venerdì 31 maggio sarà aperta la lista d’attesa del gruppo scout Agesci Saluzzo 1.

Potranno iscriversi per un’eventuale chiamata futura bambine e bambini che compiono almeno 6 anni nell’anno in corso, cioè i nati nel 2018, che quindi iniziano la prima elementare a settembre (oppure con almeno 5 anni compiuti entro il 30 settembre dell’anno in corso, nel caso in cui si tratti di iscritti a scuola come anticipatari).

"Ci teniamo a precisare che le richieste che non rispettano questi requisiti non saranno accettate, non ne terremo traccia e andranno, eventualmente, ripresentate - informano i capi scout - Le richieste idonee verranno inserite in lista d’attesa nell’ordine cronologico in cui cisono giunte, quindi sarà una sorta di click-day".

L’attività scout inizia dal branco dei lupetti e delle lupette all’età di 8 anni, l’anno della terza elementare, quindi l’inserimento in lista d’attesa può essere eseguito con 2 anni di anticipo. L’iscrizione in lista resta valida anche quando non riusciamo ad accogliere il bambino nell’anno della terza elementare. Eventualmente, potrà essere ripescato all’inizio degli anni successivi, a meno che ci chiediate di cancellarlo, cosa che potete fare inqualsiasi momento".

L’avvio dell’Anno Scout coincide più o meno con quello scolastico, quindi si inizieranno a chiamare le famiglie dei nuovi bambini fra settembre e ottobre di ogni anno, scorrendo la lista d’attesa.

Chi rinuncia, verrà cancellato dalla lista. Per l’invio della domanda di iscrizione al gruppo scout, si può compilare il form on line https://www.saluzzouno.it/info/iscrizione/ o scrivere a info@saluzzouno.it

Sul sito www.saluzzouno.it si posssono trovare tutte le informazioni sul gruppo e sulle attività.

Il percorso educativo scout inizia a 8 anni. Da 8 a 12 anni si fa parte del branco di lupetti e lupette. Da 12 a 16 anni si è nel reparto di esploratori e guide. Da 16 a 20 anni si è nel clan di rover e scolte.

"Per partecipare alle attività scout del reparto, scriveteci per scoprire se abbiamo posti disponibili. Per il clan, invece, c’è sempre posto così come per adulti dai 20 anni in su che volessero aiutare come educatori volontari, anche senza esperienza".

Un po' di storia

Da documenti ritrovati negli archivi scout a Roma risulta che ci sia attività scout a Saluzzo almeno dal 1915. In città abbiamo la nostra sede concessa dal Comune ne “Il Quartiere” (ex caserma di piazza Montebello).

Nel centro storico abbiamo ottenuto l’intitolazione di un’area verde al nostro fondatore Baden-Powell. Storicamente raccogliamo iscritti scout da Saluzzo città e da tutto il circondario: la pianura verso Savigliano e le vallate da Bagnolo alla valle Maira. Per chi abita in Comuni “di confine” ricordiamo che ci sono gruppi scout attivi a Savigliano, Cavallermaggiore, Fossano e Cuneo e che la pre-iscrizione in un gruppo non inficia quella in un altro.