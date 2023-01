Il fascino antico della Luna del Lupo, la prima del 2023, quando ammirarla

E non a caso: i nativi d’America avevano utilizzato questo termine per gli ululati dei lupi che si fanno più frequenti nel periodo in cui cade, ovvero nel cuore dell’inverno. Quando la maggior parte degli animali è in letargo, i branchi di lupi erano soliti dirigersi verso i villaggi e le abitazioni alla ricerca di cibo. Durante le loro scorribande, sentirli ululare rivolti al plenilunio era normale.