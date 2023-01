ITIS Delpozzo di Cuneo e Siemens automation: accordo per il nuovo Test Center di Elettrotecnica

Nel corso degli ultimi anni all’ITIS Delpozzo si è avviato un nuovo percorso di innovatività nell’ambito dell’Elettrotecnica.



Il Dirigente Ivan RE afferma che “l’arrivo di nuovi insegnanti fortemente motivati unitamente all’esperienza dei docenti già presenti in Istituto ha permesso al settore di Elettrotecnica di presentare un’offerta formativa al passo con le richieste del territorio. Le risorse economiche disposte hanno pertanto trovato docenti pronti ad utilizzarle al meglio con i loro studenti”.



Ed è proprio da uno dei docenti arrivati nel corso degli ultimi due anni, il prof. Paolo Macagno, che è giunta una interessante opportunità per gli studenti del settore.

La richiesta avanzata al Dirigente di costituzione di un Test Center Siemens Automation ha trovato ampio sostegno anche nel Dipartimento che ne ha colto le rilevanti opportunità per gli studenti.



A detta del prof. Macagno “il programma "Siemens Automation Cooperates with Education (SCE)", attivato nei migliori Istituti nazionali, ha lo scopo di trasmettere il know-how di Industria 4.0 come parte dell'insegnamento e della formazione. In tale spazio proseguiranno le attività didattiche attualmente in corso arricchendosi della possibilità di programmazione dei PLC della famiglia TIA Portal di Siemens.”



Presso il Test Center Siemens dell’ITIS Delpozzo gli allievi potranno pertanto conseguire la certificazione delle competenze rilasciata da esaminatori Siemens. Un certificato che non solo riconosce il livello di preparazione dell'alunno sulla programmazione e uso di PLC, ma che permetterà ai ragazzi e alle ragazze di avvicinarsi al mondo del lavoro con competenze certificate all’uso di uno tra i più importanti dispositivi di automazione richiesti in ambito industriale e domotico.



L’Istituto Tecnico Delpozzo, consapevole delle richieste del territorio di tecnici specializzati in elettrotecnica e ben preparati nell’ambito dell’automazione, ha voluto cogliere l’occasione con la costituzione di un nuovo laboratorio finalizzato alla progettazione ed alla simulazione.



Il Dirigente si è dichiarato “molto soddisfatto del lavoro svolto assieme ai docenti. Un impegno comune volto a migliorare gli apprendimenti, rendendoli innovativi ed utili al tessuto industriale cuneese, anche nel settore di elettrotecnica.”



Il Test Center potrà inoltre rappresentare un’utile opportunità per avvicinare il mondo del lavoro alla scuola in una contaminazione positiva che permetta agli studenti di porre in evidenza le loro capacità.