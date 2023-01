Barge ha festeggiato la "Befana del pompiere" con i Vigili del Fuoco volontari

Giornata speciale oggi a Barge per il distaccamento dei Vigili del Fuoco Volontari che hanno festeggiato la "Befana del vigile", tradizionale appuntamento dell'Epifania.

L'evento si è svolto questa mattina, venerdì 6 gennaio, con la celebrazione della S. Messa e gli interventi delle autorità civili che hanno ringraziato i Vigili del Fuoco volontari per il prezioso servizio che svolgono sul territorio. Alla cerimonia erano presenti in particolare il sindaco di Barge Ivo Beccaria, e i colleghi sindaci di Bagnolo Piemonte, Roberto Baldi e di Envie, Roberto Mellano. In rappresentanza della Provincia di Cuneo è intervenuto il consigliere Silvano Dovetta.

Il capo distaccamento Paolo Carrucciu ha poi consegnato una targa di ringraziamento a Marino Palmero per aver raggiunto l'anzianità di servizio.

Una presenza importante e costante quella dei Vigili del Fuoco volontari di Barge che nel 2022 hanno registrato 314 interventi, con circa 19.748 ore di servizio svolte, nei comuni di Barge, Bagnolo Piemonte, Envie e Paesana, ma anche in altre località della Valle Po.