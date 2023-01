Donato a Mondovì il cesto che consentirà anche ai disabili di volare in mongolfiera

E' probabilmente l'unico cesto attrezzato e attivo in tutta Italia che consente ai disabili di provare l'emozione di fluttuare in mongolfiera.

E' stato presentata questa mattina a Mondovì il risultato strabiliante del progetto "Volo a prenderti", nato grazie a un'idea di Carla Cervella in arte LaCrazy e realizzato grazie a tante creative e il pastificio Michelis.

"A colpi di uncinetto vogliamo far galleggiare in aria chi, senza un cesto speciale, non potrebbe provare l'emozione di un volo in mongolfiera" - raccontava all'inizio dell'avventura LaCrazyC - e così è stato.

Le presine realizzate hanno volato per tutta Italia con i prodotti Michelis e hanno permesso di donare lo speciale cesto all'associazione Discesa Liberi, che lo ha affidato in gestione al pilota John Aimo.

Il primo equipaggio a decollare questa mattina, da corso Inghilterra,era composto da John Aimo, Silvia Distefano, campionessa nazionale di sci e atleta di DiscesaLiberi e Carmela Vitiello, Creativa Golosa che ha contribuito al progetto confezionando più di 400 presine.