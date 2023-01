Cuneo, una lettrice segnala degrado in piazza della Costituzione: "Da anni, i soliti individui recano disturbo"

Riceviamo e pubblichiamo la lettera inviata da una nostra anonima lettrice, incentrata sul degrado in piazza della Costituzione di Cuneo.



***



Scrivo in qualità di inquilina di un meraviglioso palazzo in via Luigi Einaudi, a Cuneo, proprio di fronte a piazza della Costituzione. A qualsiasi piano si abiti ci si sveglia con un'impagabile vista sulle montagne, il sole riscalda le stanze fino al tramonto, i condomini sono bellissimi, gli inquilini fantastici, tante comodità sono a portata... cosa volere di più? Fino a qualche anno fa avrei detto 'niente'. Ma oggi purtroppo non è più così.



A qualsiasi ora del giorno, se si scende per andare a fare la spesa o per buttare la spazzatura, bisogna sperare di non incontrare i soliti quattro o cinque elementi (i soliti da anni, ormai) che, completamente ubriachi, gridano e disturbano la quiete pubblica: con un paio di birre e o di bottiglie di Tavernello acquistati al Mercatò, spostano tra le panchine della piazza o, se piove, direttamente sotto il portico che dà accesso al supermercato. Prendono a calci spazzatura e cestini, gridano dietro a qualche signore che magari, infastidito da questi atteggiamenti, li osserva qualche secondo più del dovuto. I bambini che passano li guardano basiti e talvolta un po' imapuriti.



Scrivo perché è l'ora che qualcuno faccia qualcosa affinché noi abitanti di questo quartiere bellissimo possiamo tornare a vivere serenamente. Dobbiamo poter rientrare a casa a qualsiasi ora senza temere questi spiacevoli incontri, uscire la mattina alle 6 per andare a lavorare senza aver paura che qualcuno si sia addormentato sotto la portina di casa: credo che le autorità, che perfettamente conoscono questa situazione, dovrebbero cercare di trovare una soluzione perché così sta diventando insostenibile.