Mercoledì a Sommariva del Bosco i funerali di Marco Mattis, morto nell'incidente a Sanfrè

Saranno celebrati mercoledì 11 gennaio alle ore 10, nella chiesa dei Santi Giacomo e Filippo di Sommariva del Bosco, i funerali di Marco Mattis, la prima vittima della strada del 2023.

Il giovane di soli 20 anni era a bordo dell'auto che è uscita di strada poco dopo la mezzanotte di sabato 7 gennaio sulla provinciale 661 nel comune di Sanfrè.

Il mezzo, una Renault Clio, si è ribaltato e purtroppo per il ragazzo non c'è stato nulla da fare.

Con lui c'erano un amico e il cugino, classe 2001, residenti a Carmagnola. Entrambi ricoverati in codice giallo, uno trasportato d'urgenza al CTO di Torino e l'altro all'ospedale di Verduno.

Marco Mattis lavorava come muratore e giocava a calcio nel CSF Carmagnola. La società sportiva dilettantistica lo ha ricordato dalla sua pagina facebook: "Il Csf Carmagnola esprime il suo cordoglio per la prematura scomparsa del nostro tesserato Marco Mattis. Porgiamo le più sentite condoglianze alla famiglia. L’amico Marco riposi in pace, possa proteggere i suoi cari e continuare a fare il tifo per i nostri colori".

Come aveva annunciato il sindaco Marco Pedussia nel giorno dei funerali è stato proclamato il lutto cittadino.