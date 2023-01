Sacchetto Spa in aiuto ai dipendenti con bonus da 400 euro contro il caro vita

La Sacchetto SpA, azienda italiana leader nel settore della produzione di amidi e derivati, nell’ambito delle proprie politiche di welfare, ha riconosciuto ai suoi dipendenti un bonus straordinario di 400 euro a testa, sotto forma di fringe benefit.

Questo segno di riconoscimento, slegato dagli aiuti di Stato, è stato consegnato a tutti i dipendenti della sede produttiva di Lagnasco assieme alla tredicesima mensilità.

Un aiuto che arriva dall’azienda per far fronte al carovita e per aiutare tutti i suoi collaboratori ad affrontare la difficile situazione derivante da una forte inflazione e dal caro bollette.

L’azienda, che oggi è alla terza generazione di conduzione familiare, si è sempre impegnata per costruire un team di lavoro coeso da tutelare e sostenere nel tempo poiché promotore dello sviluppo aziendale

“Usciamo da un anno record, nonostante le avversità affrontate – commenta la direzione –. Un risultato incoraggiante per una realtà energivora come la nostra, raggiunto grazie al lavoro di squadra e in linea con le strategie aziendali, orientate a una continua innovazione ed efficientamento con provvedimenti straordinari in risposta a questa situazione emergenziale”.

