A Montà si ricordano i caduti di Nowo Postojalowka

La Divisione Alpina “Cuneense” partì per la campagna di Russia con circa 16.000 uomini: ne ritornarono a casa poco più di 1300.

Cifre spaventose, paesi interi persero un’intera generazione.

Anche il Roero contribuì a questa tragica statistica ed è doveroso ricordare una delle battaglie più importanti, quella di Nowo Postojalowka, combattuta fra il 19 e il 20 gennaio 1943, nella quale la “Julia” e la “Cuneense” si immolarono permettendo a molti soldati dell’Armir di uscire dall’accerchiamento dei russi.

Promossa dai gruppi degli Alpini del Roero, con la collaborazione del comune di Montà, la cerimonia di domenica 15 gennaio prenderà il via alle 9.30 con l’ammassamento presso il piazzale del Santuario dei Piloni e in seguito con cerimonia alla Croce Luminosa.

La Santa Messa verrà celebrata alle 10.30 nella parrocchia di Montà.

Un evento importante per non dimenticare le tante vite sacrificate in quella tragedia e le tante famiglie che non videro ritornare a casa i loro figli.