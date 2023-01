Oltre 20mila verbali in un anno: la Polizia locale di Cuneo "dà i numeri" del 2022

A pochi giorni dalla celebrazione del loro Santo patrono, San Sebastiano, che si celebra il 20 gennaio, la Polizia locale di Cuneo tira le somme sul 2022, con i dati al netto delle ultime settimane dell'anno da poco concluso.

Sono stati oltre 20mila i verbali elevati per violazioni al Codice della Strada, in linea con i numeri del pre-Covid. "La maggior parte riguarda i dievieti di sosta - spiega il comandante Davide Bernardi. Ma sono significativi anche i numeri dei verbali per assenza di assicurazione, 103, e per omessa revisione periodica, ben 514. E' particolarmente importante sanzionare questi comportamenti, perché hanno implicazioni importanti sulla sicurezza, sui rimborsi e sui risarcimenti".

Sono stati oltre 900 i verbali per violazione dei limiti di velocità, una sessantina le persone sanzionate per mancato uso della cintura di sicurezza o per uso del telefono alla guida. In totale, i punti decurtati in un anno sono stati un migliaio.

Non sono mancate le sanzioni di "polizia amministrativa": "250 nel corso del 2022 - continua Bernardi -, frutto dei controlli negli esercizi commerciali. Riguardano perlopiù il non rispetto di ordinanze o la non corretta somministrazione di bevande alcoliche. Una ventina le sanzioni per ubriachezza molesta o per possesso di sostanze stupefacenti, in quantità che comportano, appunto, solo la sanzione amministrativa. Circa 30, invece, i verbali per violazione dell'ordinanza di consumo di bevande alcoliche nella zona del Movicentro".

La polizia locale di Cuneo, che conta 46 agenti sui 70 previsti in rapporto alla popolazione residente, sono intervenuti per i rilievi in 196 sinistri, di cui 110 con feriti, 84 in cui ci sono stati solo danni materiali e due dove, purtroppo, si è registrato un decesso. Entrambi sono stati investimenti di pedoni, l'ultimo a dicembre, pochi giorni prima di Natale, quando una signora venne investita nella zona dell'IperCoop.

Numerose, 135, le operazioni di polizia giudiziaria. "Abbiamo impiegato 500 ore di lavoro per alcuni servizi in borghese, in particolare per intercettare reati quali lo spaccio, davanti alle scuole o nelle aree limitrofe, su richiesta della Questura o della Procura", evidenzia ancora il comandante.

Non sono mancate le denunce per reati contro il personale impegnato nei controlli.

Sono stati 4 gli episodi che hanno visto gli agenti subire insulti e aggressioni, in particolare nella zona del Movicentro. Ed è proprio quella l'area dove si sono concentrate le forze delle pattuglie in questo ultimo anno, durante i dispositivi coordinati dalla Questura, che hanno visto coinvolti decine di uomini delle varie forze di polizia, spesso con l'ausilio delle unità cinofile. "In particolare nelle ore serali, con turni di sei ore che arrivano fino all'una di notte".

"Con i concorsi degli ultimi anni - spiega Berbnardi - sono arrivati oltre 20 nuovi agenti, a fronte, però, di molti pensionamenti. Siamo molto lontani dal numero previsto per Cuneo, di 70 agenti, ma a breve verrà fatto un nuovo concorso, con il quale sono previste ulteriori assunzioni. Oltre ai 46 operativi, contiamo cinque amministrativi non in divisa, nel nostro comando".

Conclude Bernardi: "Lavoriamo sempre a stretto contatto con il territorio. Sono numerose le segnalazioni che arrivano dai cittadini: essere presenti ci consente di capire quali sono le criticità. La priorità è la zona della stazione, ma non vanno trascurate le richieste delle altre aree, in particolare delle frazioni. Spesso i nostri interventi nascono proprio dal contatto con i quartieri e le frazioni, grazie al dialogo con i referenti dei comitati. Penso ad alcune strade pericolose, dove non vengono rispettati i limiti e dove ci impegniamo, con i mezzi e le risorse che abbiamo, a fare controlli e appostamenti. Grazie al dialogo con i rappresentanti delle varie aree della città, riusciamo a tarare le zone e gli orari di intervento. Nell'attesa dell'ingresso di nuovi agenti, grazie al prossimo concorso".