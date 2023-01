Il benese Danilo Perano entra in Fratelli D'Italia

La Federazione Provinciale di Fratelli d’Italia Cuneo, annuncia con piacere che Danilo Perano, consigliere comunale di Bene Vagienna, ha aderito a Fratelli d’Italia. Con soddisfazione si rende nota una nuova e preziosa adesione a Fratelli d’Italia. Un ulteriore tassello, che va ad arricchire un gruppo provinciale sempre più ampio, si tratta del Capogruppo in Consiglio comunale di Bene Vagienna Danilo Perano, consigliere con deleghe alle politiche dello sport, alle manifestazioni ed all’artigianato. Fratelli d'Italia rappresenta per me non solo un partito politico, ma anche e soprattutto un approccio, un modello di buona amministrazione, afferma il Consigliere Danilo Perano, che poi prosegue: “questo modello si traduce concretamente nell'essere vicino alle persone e nell’ascoltare i loro problemi, mettendoci sempre la faccia per risolverli. È per questo motivo che ho deciso di aderire a FdI, rappresenta a pieno le mie convinzioni e sono fiero di farne parte. Lavorando ogni giorno con dedizione e passione, insieme, raggiungeremo grandi risultati. Colgo poi quest’occasione per rivolgere i miei più sentiti ringraziamenti all’On. Monica Ciaburro, al Coordinatore provinciale di FdI William Casoni, al Capogruppo in Consiglio regionale Paolo Bongioanni ed al responsabile per gli Enti locali Rocco Pulitanò.” Proprio quest’ultimi esprimono la loro soddisfazione per questa nuova ed ulteriore aggiunta alle fila degli amministratori locali “in quota” Fratelli d’Italia. Il Coordinatore Provinciale William Casoni evidenzia come: “il serrato lavoro sul territorio non ha solo convinto gli elettori e portato un risultato storico alle urne, ma come si evidenzia ad ogni nuova adesione, ha convinto anche gli amministratori di molteplici comuni di tutta la Provincia. Siamo certi che quest’ulteriore adesione sia solo una delle tante che ancora arriveranno, lo siamo perché il nostro è un progetto politico serio, concreto e che fonda le radici sul territorio. Tutto ciò è evidente e sotto gli occhi di tutti gli amministratori locali”.

“In queste settimane, in Parlamento ed al Governo, stiamo svolgendo un enorme lavoro, affrontando molteplici tematiche e cercando di attuare le soluzioni più adeguate ai problemi che attanagliano la nostra Nazione” dichiara la Vice Presidente della Commissione Difesa della Camera dei Deputati On. Monica Ciaburro. Sono problemi che la nostra Italia si trascina dietro da decenni e penso alla pressione fiscale troppo elevata così come al calo demografico, oppure criticità recenti, uno su tutti l’inflazione che attanaglia tutti gli italiani.

Insieme stiamo iniziando a dare delle risposte concrete e spesso i contributi più preziosi arrivano dal territorio, dal locale. Ecco che veder accrescere la forza di FdI sul nostro territorio è sì motivo d’orgoglio e sintomo di un progetto politico giusto, coerente e concreto, ma anche e soprattutto una garanzia che sempre più amministratori, con le loro idee e trasmettendo i feedback dei propri concittadini, contribuiranno alla crescita del proprio territorio e dunque della Nazione intera.”

Il Capogruppo in Consiglio Regionale Paolo Bongioanni, afferma come ” questa nuova adesione a Fratelli d'Italia evidenzia quanto si stia lavorando con attenzione e con risultati importanti”. Infatti “l'ingresso di Danilo Perano in FdI rappresenta in modo concreto quanto gli amministratori pubblici locali, che rappresentano la prima interfaccia della politica con i cittadini, abbiano in forte considerazione il nostro progetto. Bene Vagienna, di cui Perano è voce ed espressione, rappresenta un territorio di spicco, un'area di confine tra il Monregalese ed il Fossanese, ricca non solo di cultura ma anche e soprattutto di attività economiche. Avere persone valide e volenterose in ogni comune della Provincia è qualcosa di fondamentale per il ruolo che ricopro, il loro contributo e supporto è prezioso per tutti noi in Regione”.

