Buona Pasqua dalla delegazione ANIOC di Bra

La Pasqua è arrivata e con essa il desiderio di fare un augurio speciale al mondo. Condividiamo i buoni auspici per una gioiosa e serena festa da parte dell’ufficiale Stefano Milanesio, delegato di Bra dell’Associazione Nazionale degli Insigniti di Onorificenze Cavalleresche e Decorati.

L’Anioc, per finalità statutarie, opera per divulgare a tutti i livelli e in ogni forma, i principi e i valori della Costituzione Italiana, promuovendone la conoscenza, e si batte insieme ad altri enti e sodalizi, per difendere i principi su cui si fonda lo Stato.

Il messaggio del delegato è un invito alla gioia, a riconoscere nella Pasqua una luce viva e concreta, capace di orientare l’agire umano verso i valori della verità, della giustizia e della carità.

Gesti che vanno oltre le parole, come la collaborazione fraterna, che in questi anni ha visto crescere l’intera Delegazione braidese. Esempio di ciò è il prossimo convivio ad Alessandria in agenda domenica 19 aprile, incoraggiati a proseguire nello spirito pasquale l’impegno al servizio del bene e della pace.

L'Anioc in pillole

L'ordine dei Cavalieri della Repubblica, istituito dalla Legge n. 178/1951, è nato in qualità di riconoscimento atto a ricompensare le benemerenze acquisite verso la Nazione nel campo delle lettere, delle arti, dell'economia e nell'impegno di pubbliche cariche e di attività svolte a fini sociali, filantropici ed umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari.

L'Anioc (Associazione Nazionale Insigniti Onorificenze Cavalleresche) è una presenza costante e fattiva sul territorio, entrando in gioco nell'organizzazione di eventi tanto a carattere culturale quanto a carattere sociale in favore delle categorie più svantaggiate. Ciò, tenendo sempre bene a mente il motto: «La Cavalleria è simbolo di amicizia universale».