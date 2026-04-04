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Attualità | 04 aprile 2026, 11:45

Buona Pasqua dalla delegazione ANIOC di Bra

Una bella storia di amicizia che dà appuntamento al convivio ad Alessandria del 19 aprile

Buona Pasqua dalla delegazione ANIOC di Bra

La Pasqua è arrivata e con essa il desiderio di fare un augurio speciale al mondo. Condividiamo i buoni auspici per una gioiosa e serena festa da parte dell’ufficiale Stefano Milanesio, delegato di Bra dell’Associazione Nazionale degli Insigniti di Onorificenze Cavalleresche e Decorati.

L’Anioc, per finalità statutarie, opera per divulgare a tutti i livelli e in ogni forma, i principi e i valori della Costituzione Italiana, promuovendone la conoscenza, e si batte insieme ad altri enti e sodalizi, per difendere i principi su cui si fonda lo Stato.

Il messaggio del delegato è un invito alla gioia, a riconoscere nella Pasqua una luce viva e concreta, capace di orientare l’agire umano verso i valori della verità, della giustizia e della carità.

Gesti che vanno oltre le parole, come la collaborazione fraterna, che in questi anni ha visto crescere l’intera Delegazione braidese. Esempio di ciò è il prossimo convivio ad Alessandria in agenda domenica 19 aprile, incoraggiati a proseguire nello spirito pasquale l’impegno al servizio del bene e della pace.

L'Anioc in pillole

L'ordine dei Cavalieri della Repubblica, istituito dalla Legge n. 178/1951, è nato in qualità di riconoscimento atto a ricompensare le benemerenze acquisite verso la Nazione nel campo delle lettere, delle arti, dell'economia e nell'impegno di pubbliche cariche e di attività svolte a fini sociali, filantropici ed umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari. 

L'Anioc (Associazione Nazionale Insigniti Onorificenze Cavalleresche) è una presenza costante e fattiva sul territorio, entrando in gioco nell'organizzazione di eventi tanto a carattere culturale quanto a carattere sociale in favore delle categorie più svantaggiate. Ciò, tenendo sempre bene a mente il motto: «La Cavalleria è simbolo di amicizia universale».

Silvia Gullino

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