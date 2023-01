Furto all'In's di Cuneo: rubata una cassa nel supermercato chiuso da pochi minuti

Un furto all'In's Mercato in via Vecchia di Borgo San Dalmazzo a Cuneo si è verificato nella serata di ieri, venerdì 14 gennaio. Secondo le prime ricostruzioni erano le 20,02, ovvero due minuti successivi l'orario di chiusura, quando un uomo incappucciato si sarebbe introdotto all'interno del supermercato e avrebbe portato via una cassa contenente buona parte del guadagno di giornata (ancora in fase di contabilizzazione l'entità della refurtiva).

Secondo le prime ricostruzioni l'uomo non avrebbe forzato le porte e non avrebbe usato violenza. Una volta presa la cassa l'uomo si è successivamente dileguato.

Il fatto è stato immediatamente denunciato alle forze dell'ordine. Intervenute in loco le squadre di Polizia delle volanti di Cuneo. Al vaglio le immagini delle telecamere interne che potrebbero condurre all'autore del furto.