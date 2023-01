Nebbia, chiuso l'aeroporto di Levaldigi e deviati su Torino i voli da Roma e Cagliari

Una nebbia così, a gennaio, non si vedeva da anni. Stamattina lo scalo di Levaldigi è stato chiuso perché avvolto in una coltre così spessa da non consentire di vedere a cinquanta metri di distanza.

Necessario, per ragioni di sicurezza, deviare i voli previsti per la giornata di oggi verso lo scalo di Torino Caselle: quello proveniente da Roma (12.45-14.05 e ripartenza da Cuneo alle 14.30) e quello proveniente da Cagliari (atterraggio 15.05 e ripartenza alle 15.30).

I passeggeri, non senza disagi e ritardi, sono stati o saranno "riprotetti".

Quelli in attesa di partire per Roma o Cagliari sono stati portati con gli autobus a Torino, così da poter prendere il volo verso le due destinazioni. Gli stessi pullman porteranno i passeggeri atterrati a Levaldigi, dove sarebbero dovuti arrivare.

*Nel corso del pomeriggio i due velivoli sono riusciti ad arrivare a Levaldigi, partendo da Torino Caselle