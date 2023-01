Nevica sul Colle della Maddalena, mentre il resto della Granda è avvolto da nebbia e foschia

Nevicata in corso sulla statale 21 del Colle della Maddalena verso il confine di Stato, mentre nelle altre zone della Granda, anche in quota, a farla da padrone sono nebbia e foschia.

E se le temperature sono in picchiata, non si registrano precipitazioni di neve o pioggia a bassa quota.

Situazione in linea con il bollettino diramato dall'Arpa Piemonte nella giornata di ieri che anticipava: "Nuvolosità: nubi in rapido aumento fino a cielo nuvoloso o molto nuvoloso già in mattinata, con foschie dense e banchi di nebbia nelle prime ore del mattino. Dalla serata schiarite in quota. Precipitazioni: dalle ore centrali deboli sulle Alpi, sul settore appenninico e sulle pianure orientali. Quota neve prossima al suolo. Al più nevischio senza accumulo sui restanti settori."