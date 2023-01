E' scattato questa notte verso le 4.40 l'allarme per un incendio presso un'abitazione nel comune di Rifreddo, in via Mulino. Le fiamme avrebbero interessato un locale adibito a legnaia.

Per domare le fiamme sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Saluzzo e i Vigili del Fuoco volontari di Barge con sei mezzi. Le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell'area sono ancora in corso.

Fortunatamente non risultano persone ferite.