47 studenti della primaria di Bernezzo in visita al Comando provinciale dei Carabinieri

Lo scorso giovedì 12 gennaio 47 alunni della scuola primaria di Beinette, accompagnati dai loro insegnanti, hanno trascorso la giornata all’interno della caserma “Gonzaga”, sede del Comando Provinciale dei Carabinieri di Cuneo.

Durante gli incontri con i Carabinieri che li hanno accompagnati nella visita, durata oltre due ore, i ragazzi hanno avuto modo di vivere la quotidianità dei Carabinieri: i primi ad accogliere l’allegria dei ragazzi sono stati i Carabinieri della Stazione di Cuneo, Reparto di primaria importanza nell’organizzazione territoriale dell’Arma, punto di contatto con il cittadino a cui vengono schiuse le porte quando si è vittime di reato, per sporgere le querele, ma anche luogo ove chiedere consigli.

Gli alunni hanno poi potuto apprezzare le nuove tecnologie che l’Arma dei Carabinieri utilizza per la garantire la sicurezza, ed è lì che il loro sincero stupore si è manifestato maggiormente: le nuove Alfa Romeo Giulia, le Gazzelle dell’Arma, le nuovissime Ducati Multistrada, le moto in dotazione entrambe alla Sezione Radiomobile della Compagnia di Cuneo, normalmente impegnate nel servizio di pronto intervento, hanno visto salire a bordo dei giovani aspiranti Carabinieri che hanno azionato le “sirene” ed acceso i lampeggianti come nelle situazioni di reale emergenza.



La visita è poi proseguita nella Centrale Operativa, vero cuore pulsante del coordinamento delle forze che, quotidianamente, l’Arma dispiega sul territorio per garantire sicurezza e vicinanza ai cittadini: gli alunni sono stati impegnati in delle simulazioni di risposta al numero unico di emergenza 112, di chiamate radio ai colleghi sul territorio proprio per permettergli di comprendere quanto sia complesso ed articolato il sistema.

La visita, che rientra fra le attività condotte a livello locale dal Comando Provinciale Carabinieri di Cuneo, e che era finalizzata anche a sensibilizzare gli studenti sui temi della legalità, si è conclusa con un fiume di domande interessate che i ragazzi hanno rivolto ai Carabinieri che li hanno guidati durante la visita.