Incidente sulle piste di Prato Nevoso, grave una ragazza di 13 anni

Incidente nella mattinata di oggi, mercoledì 18 gennaio, sulle piste di Prato Nevoso.

Secondo quanto riferisce l'ufficio stampa dell'Asl Cn1 una ragazza di 13 anni è caduta mentre percorreva una discesa nel noto comprensorio sciistico di Frabosa Sottana, procurandosi un trauma cranico e facciale. La tredicenne, sulle piste probabilmente per una gita sulla neve assieme ai compagni di classe, è caduta in modo autonomo, senza coinvolgere altri sciatori.

La giovane è stata immediatamente trasportata all'ospedale Santa Croce di Cuneo con eliambulanza del servizio sanitario 118. Inizialmente in stato di incoscienza a seguito del trauma, è stata soccorsa dagli agenti della Polizia di Stato in servizio sulle piste, che hanno provveduto ad allertare i sanitari del 118. La tredicenne è stata elitrasportata al nosocomio di Cuneo in codice rosso, quindi in gravi condizioni, anche se fortunatamente non più incosciente.