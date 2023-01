Bra, sosta gratuita per le auto meno inquinanti

Dal 1° febbraio 2023 entrano in vigore a Bra le nuove regole per il parcheggio negli stralli a pagamento da parte delle auto ibride.

Dal 2018 l’Amministrazione comunale ha introdotto la sosta gratuita nelle aree a pagamento della città per veicoli con alimentazione elettrica o ibridi. Una misura pensata per incentivare il ricorso a mezzi di trasporto meno inquinanti, che è stata rinnovata negli anni. Oggi però il parco veicoli in circolazione è sensibilmente mutato, tanto che le auto ibride rappresentano quasi lo standard commerciale. Tutto ciò rischia di far venire meno il necessario ricambio della sosta a servizio del commercio nel centro cittadino.

Alla luce di ciò, la Giunta comunale ha deciso di differenziare le agevolazioni previste per le auto più ecologiche, riconoscendo la piena gratuità della sosta nei parcheggi blu solamente alle auto totalmente elettriche. Per le auto ibride, invece, è prevista la sosta gratuita per un massimo di due ore a patto che venga esposta sul parabrezza, accanto al disco orario, copia del secondo riquadro della carta di circolazione del veicolo (pagina 2), dove al punto (P.3) è indicato il tipo di alimentazione. Inoltre, viene prevista per tali auto una riduzione del costo dell’abbonamento annuale, mensile o scolastico del 30% o del 60% circa sulla base delle emissioni di CO2 indicate sul libretto. Infine, viene consentita la sosta gratuita dei veicoli utilizzati durante il servizio civico di volontariato che esporranno l’apposito talloncino rilasciato dal Comune.

Tutti i dettagli sul sito internet del Comune nella pagina dedicata alle agevolazioni per i parcheggi blu. Per maggiori informazioni è possibile contattare la Polizia Municipale al numero0172.413744, oppure scrivendo a poliziamunicipale@comune.bra.cn.it.