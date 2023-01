Due donne lievemente intossicate dal monossido di carbonio in un'abitazionne di Levice

Intervento dei Vigili del fuoco di Alba nella tarda mattinata di oggi (venerdì 20 gennaio) in regione Satn’Antonio, a Levice, per l’intossicazione da monossido di carbonio che ha visto coinvolte tre persone, due delle quali trasportate in ospedale in codice giallo.

L’allarme è stato lanciato dal marito di una delle vittime che le ha trovate riverse sul pavimento della cucina.

Immediatamente allertati i soccorsi, le donne sono state soccorse e trasferite all’ospedale di Verduno dal quale però sono state fortunatamente dimesse nel pomeriggio senza gravi conseguenze.

Nel frattempo, i Vigili del Fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza l’abitazione: sembra a che a causare l’intossicazione sia stata una vecchia stufa a legna.