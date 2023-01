A chi sono utili i servizi di cloud computing?

Il cloud computing è un modello di fornitura di servizi informatici, inclusi server, storage, database, networking, software, analisi e intelligence, per offrire un'innovazione più rapida e risorse flessibili, come possiamo vedere su www.seeweb.it. Questa tecnologia consente agli utenti di accedere e utilizzare le risorse invece di doverle gestire e mantenere localmente. Ciò significa che gli utenti possono accedere ai propri dati e applicazioni da qualsiasi luogo, in qualsiasi momento e da qualsiasi dispositivo.

Esistono tre tipi principali di servizi di cloud computing:

Infrastructure as a service (IaaS) : fornisce risorse informatiche virtualizzate, come server e storage, su Internet. Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure e Google Cloud Platform sono esempi di provider IaaS.

: fornisce risorse informatiche virtualizzate, come server e storage, su Internet. Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure e Google Cloud Platform sono esempi di provider IaaS. Platform as a Service (PaaS) : fornisce agli utenti una piattaforma per sviluppare, eseguire e gestire le proprie applicazioni senza doversi preoccupare dell'infrastruttura sottostante. Esempi di provider PaaS includono Google App Engine, AWS Elastic Beanstalk e Servizio app di Azure.

: fornisce agli utenti una piattaforma per sviluppare, eseguire e gestire le proprie applicazioni senza doversi preoccupare dell'infrastruttura sottostante. Esempi di provider PaaS includono Google App Engine, AWS Elastic Beanstalk e Servizio app di Azure. Software as a Service (SaaS): fornisce agli utenti l'accesso alle applicazioni software su Internet, invece di doverle installare ed eseguire localmente. Esempi di SaaS includono Salesforce, Office 365 e Google G Suite.

Utilizzando il cloud computing, le organizzazioni possono ridurre i costi IT, migliorare l'agilità e la scalabilità e concentrarsi sulle proprie competenze chiave. Inoltre, i fornitori di servizi cloud sono responsabili della manutenzione, degli aggiornamenti e della sicurezza dell'infrastruttura. Questi servizi però possono non essere adatti per alcune aziende, è importante valutare il costo e qualsiasi potenziale vincolo del fornitore prima di optare per una soluzione di questo tipo.

Imprese che utilizzano i servizi di cloud computing

I servizi di cloud computing possono essere utili per una vasta gamma di aziende, indipendentemente dalle dimensioni o dal settore. Alcune però ne hanno maggior bisogno rispetto ad altre, che invece continuano ad utilizzare le soluzioni di archiviazione tradizionali. Le aziende infatti non sono obbligate a sfruttare questi servizi, decidono di implementarli per migliorare i processi aziendali o la sicurezza, soprattutto quelle realtà che devono gestire una grande quantità di dati. Nel complesso, i servizi di cloud computing vengono usati da:

Piccole e medie imprese : per avere accesso a servizi di livello aziendale a un costo inferiore rispetto alla manutenzione della propria infrastruttura IT.

: per avere accesso a servizi di livello aziendale a un costo inferiore rispetto alla manutenzione della propria infrastruttura IT. Startup : per consentire alle startup di ridimensionare rapidamente le proprie risorse IT man mano che crescono, senza dover effettuare grandi investimenti iniziali in hardware e software.

: per consentire alle startup di ridimensionare rapidamente le proprie risorse IT man mano che crescono, senza dover effettuare grandi investimenti iniziali in hardware e software. Sanità : per archiviare ed elaborare dati dei pazienti, cartelle cliniche elettroniche e altre informazioni sensibili, pur mantenendo la conformità alle normative.

: per archiviare ed elaborare dati dei pazienti, cartelle cliniche elettroniche e altre informazioni sensibili, pur mantenendo la conformità alle normative. Vendita al dettaglio : per la gestione dell’inventario, per elaborare transazioni e analisi dei dati per supportare il processo decisionale.

: per la gestione dell’inventario, per elaborare transazioni e analisi dei dati per supportare il processo decisionale. Media e intrattenimento : per archiviare, elaborare e distribuire file di grandi dimensioni come video e immagini, che possono essere molto pesanti.

: per archiviare, elaborare e distribuire file di grandi dimensioni come video e immagini, che possono essere molto pesanti. Governo: per aiutare le organizzazioni governative a migliorare la propria infrastruttura e i propri servizi IT, riducendo i costi e aumentando l'efficienza.

Utilizzando i servizi di cloud computing, le aziende possono aumentare o diminuire la quantità di spazio di archiviazione di cui hanno bisogno man mano che cambiano i requisiti di archiviazione dei dati. Si può accedere ai dati da qualsiasi luogo con una connessione Internet e i dati vengono archiviati su più server, fornendo protezione contro la perdita di dati a causa di guasti hardware. I provider di archiviazione cloud offrono spesso servizi di backup e ripristino di emergenza per proteggere i dati da cancellazioni accidentali o altri tipi di perdita di dati, perché può succedere in qualsiasi tipo di realtà aziendale. In termini di costi, si può scegliere tra diversi servizi disponibili, non è possibile fare una stima precisa perché vanno valutate le necessità della singola azienda.