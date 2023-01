Mauro Allamando è il nuovo segretario provinciale dell'Unpli

Dal primo gennaio di quest’anno, il nuovo segretario provinciale dell’Unpli Cuneo è Mauro Allamando, quarantenne assicuratore, vice presidente della Pro Loco di Villa di Verzuolo, nel saluzzese.



Molto impegnato nel mondo del volontariato e nell’associazionismo, ha una sua personale “mission” che è quella di ”far crescere il ruolo del turismo nello sviluppo dei territori… in maniera diretta ed indiretta”. E “farlo con un lavoro di squadra” che unisca “associazioni, volontariato ed istituzioni”. E questo anche a favore delle Pro Loco.



Nel suo nuovo ruolo di Segretario intende proseguire gli incontri con le Pro loco, come è già avvenuto a Fossano e avverrà il 27 gennaio a Mondovì; rafforzare il centro servizi a disposizione delle Pro Loco, “dare supporto”; creare delle convenzioni a livello locale con chi opera e lavora con e per le Pro Loco; continuare il passaggio nel Terzo Settore, valutando caso per caso; proseguire con le iniziative già in atto, come “Pro Loco in Città”, ma pensarne e realizzarne altre…

Si apre una stagione di rinnovamento e rafforzamento della Segreteria Unpli, del Centro Servizi affidato all’esperienza di Angela Carbone, del ruolo dei bacini delle Pro Loco.

Al fianco di Allamando c’è un gruppo coeso che già pensa al rinnovo Unpli del prossimo anno.

Un ringraziamento a Ivana Bodello, segretaria dimissionaria.