A Lagnasco torna per la 21esima volta 'Fruttinfiore'

Lo scorso mese di dicembre si è messa in moto la macchina organizzativa per la XXI edizione di Fruttinfiore, la manifestazione dedicata alla migliore produzione frutticola locale e che ogni anno attira a Lagnasco oltre 40 mila visitatori da tutto il Piemonte.



Dopo l’edizione dello scorso anno che ha rappresentato la rinascita, pur sempre con tutte le precauzioni e le attenzioni del caso, l’edizione che andrà in scena dal 31 marzo al 2 aprile prossimi, vuole rappresentare in tutto e per tutto il ritorno alla normalità e gli organizzatori si stanno già muovendo per offrire ai visitatori ed agli operatori economici un prodotto interessante e valido sotto tutti gli aspetti in modo da coniugare perfettamente le aspettative degli operatori del settore e dei semplici turisti della domenica.



Come sempre nelle intenzioni degli organizzatori vi è la volontà di confezionare un appuntamento irrinunciabile per chi vuole vivere una full immersion nel mondo della frutta e scoprire le ricchezze alimentari e culturali del territorio. Fruttinfiore è un mix di tradizione e innovazione, la dimostrazione di come le realtà locali siano state capaci di evolversi, trasformando le antiche tradizioni nella moderna frutticoltura, senza abbandonare i valori tipici del territorio.



Il format vincente è confermato: immancabile come sempre lo STAO, il Salone delle Tecnologie Applicate all’Ortofrutticoltura e la Mostra Mercato dove i professionisti del settore e i consumatori possono scoprire le novità tecnologiche ed incontrare le aziende produttrici.



Venerdì 31 marzo, alle 16,30, lo STAO ospiterà l'inaugurazione ufficiale della XXI edizione di Fruttinfiore con il tradizionale taglio del nastro sul Piazzale Asprofrut, a cui seguirà la consueta visita delle autorità agli stand espositivi e la consegna del Premio Fruttinfiore. Il premio viene assegnato ogni anno ad un personaggio pubblico che abbia dedicato il proprio lavoro e le proprie energie alla promozione, divulgazione della frutticoltura e del territorio.. Il personaggio che riceverà il premio dell’edizione 2023 non è ancora stto scelto e gli organizzatori stanno valutando diverse candidature. Unitamente al Premio Fruttinfiore, come già avvenuto per le scorse edizioni, viene consegnato un riconoscimento particolare a tutti gli ottantenni lagnaschesi impegnati in agricoltura, che con il loro lavoro quotidiano e silenzioso, hanno fatto crescere e conoscere la frutticoltura locale. A seguire il ricco e tradizionale buffet delle eccellenze e brindisi con i più pregiati vini del Piemonte.



Il Mercatino si riconferma la vetrina dedicata alle eccellenze ortofrutticole, enogastronomiche e artigianali del territorio; anche quest’anno ospiterà numerose aziende locali che possono far conoscere i propri prodotti ai visitatori della manifestazione.



Piazza Umberto 1° rappresenterà, come sempre, il cuore di Fruttinfiore. Qui infatti troveranno spazio gli stand delle delegazioni ospiti, i Consorzi di Valorizzazione e tutela dei prodotti agricoli della Provincia di Cuneo, gli stand istituzionali e, novità della XXI edizione, il “Villaggio dell’Artigianato” con la presenza di una qualificata rappresentanza di artigiani del Piemonte, con i loro prodotti e le loro creazioni. Sempre in Piazza, sarà allestita l’area che ospiterà gli appuntamenti per il grande pubblico con showcooking, workshop e spettacoli. Non mancherà lo spazio dedicato al prodotto principe della manifestazione: la mela, all’interno del quale sarà possibile degustare le tradizionali frittelle preparate dalla Pro Loco Lagnasco.

Sempre in Piazza troveranno spazio gli stand di “Terres Monviso”, che per l’occasione, nell’ambito dell’iniziativa “Velo Visò”, proporrà la possibilità di visite guidate in bicicletta tra le campagne lagnaschesi, e, di “Octavia” con la presentazione delle eccellenze dei Comuni aderenti.



Non mancherà naturalmente, con ingresso da Piazza Umberto I, Fruttintavola, il percorso gastronomico di degustazione che celebra la frutta anche a tavola, tra piatti tradizionali e gustose ricette innovative che sicuramente delizieranno il palato di quanti vorranno andare a scoprire l’iniziativa. L’iniziativa sarà gestita, altra novità dell’edizione 2023, dagli “ospiti” di alcune Associazioni Pro Loco di varie regioni italiane.



Confermatissimo lo spettacolo piromusicale (fuochi artificiali a ritmo di musica) del sabato sera nella nuova area situata all’imbocco del paese e facente capo a Via Monviso, e infine le attività collaterali con convegni, bancarelle ricche di curiosità e, per tutti gli appassionati: la XIV edizione della Camminata tra i frutteti in fiore e la Corsa Podistica non competitiva, organizzata in collaborazione con la “Podistica Valvaraita”.



Nelle diverse aree tematiche di Fruttinfiore, troveranno spazio numerose attività dedicate ai più piccoli (e non solo!) per rendere speciale la visita a Lagnasco per tutta la famiglia.



Tornerà protagonista nell’edizione 2023 anche il Castello che, per l’occasione proporrà un’apertura straordinaria con la possibilità di visite guidate e altre iniziative attualmente allo studio.



L’organizzazione di Fruttinfiore è affidata ad un apposito Comitato Organizzatore che riunisce al suo interno la Pro Loco di Lagnasco, braccio operativo dell’evento, l’Amministrazione comunale che da sempre ha fortemente voluto ed appoggiato la manifestazione, le Organizzazioni dei produttori piemontesi, riunite in AOP Piemonte e Assortofrutta (Asprofrut, Lagnascol Group e Ortofruit Italia che fanno parte di Fruttinfiore fin dalla sua nascita), Coldiretti Cuneo, Confartigianato Cuneo, Confcooperative Cuneo, Confagricoltura Cuneo e AGRION. La manifestazione ha ottenuto il patrocinio della Regione Piemonte e del Ministero per le Risorse Agricole nonché la collaborazione esterna ed il contributo finanziario da parte della Camera di Commercio di Cuneo.

Anche per l'edizione del 2023, l’organizzazione si avvale della collaborazione e del supporto tecnico della VMstyle Eventi & Comunicazione di Valentina Masante, che mette a disposizione la conoscenza e la professionalità dei propri operatori per curare al meglio l’organizzazione dell’evento.



Il programma dettagliato dell’evento sarà visibile sul sito ufficiale della manifestazione: www.fruttinfiore.it dove sarà possibile reperire anche tutte le altre notizie e informazioni sulla manifestazione.