Siamo alle ultime gocce... la Granda in piena crisi idrica

Piove e nevica da un paio di giorni sulla Granda. Ma nessuna illusione. Il Piemonte, e in particolare la zona sud, quindi il Cuneese, stanno vivendo una crisi idrica senza precedenti.

Sono decine le sorgenti praticamente asciutte. Come sono decine e decine, da mesi, i trasporti di acqua nelle borgate delle nostre vallate. Il deficit idrico è così grave che bisognerà capire come correre ai ripari. Il caldo della scorsa estate ha compromesso le riserve nivali. E la scarsità di precipitazioni non consente di fare affidamento su nuovi significativi accumuli.

Se questa crisi è tutto sommato nuova per l'acqua ad uso umano, è invece annosa per l'agricoltura. Da decenni si parla di invasi, si studiano sistemi di irrigazione alternativi, ci si orienta verso colture meno idrovore.

Stasera alle 21, a Quarta Parete, Barbara Simonelli ne parlerà con Andrea Ponta, ingegnere di ACDA, responsabile dell'Area sviluppo e risparmio energetico, e con Franco Parola, del Servizio ambiente e territorio di Coldiretti.

Appuntamento su TargatoCn e LavocediAlba. In regia Raffaele Massano.