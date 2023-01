Camion fermo in via Vico a causa di un guasto: viabilità modificata

Un camion è rimasto bloccato in via Vico a Mondovì Piazza, non consentendo più il normale passaggio delle auto.

A causa di un guasto il mezzo si è fermato, poco dopo le 12.30, non riuscendo più a ripartire.

In attesa che il camion possa essere rimosso, sul posto sta operando la Polizia Locale per la gestione del traffico.

Si consiglia di utilizzare strade alternative per raggiungere la parte alta della città.

Aggiornamento

Il mezzo è stato rimosso poco dopo le 13.30.

La viabilità è tornata regolare.