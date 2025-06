Una serata culturale a Piozzo per consegnare la Costituzione ai diciottenni

Grande partecipazione, lo scorso 29 maggio, alla Biblioteca “Casa dei Libri” di Piozzo per la presentazione del libro "Un paltò fuori stagione" di Carlo Bava.

L'autore, in dialogo con il giornalista Mattia Clerico, con sensibilità e ironia, ha coinvolto il pubblico in un viaggio attraverso i temi affrontati nel suo romanzo, suscitando domande, emozioni e spunti di riflessione. Il dialogo con i presenti ha confermato ancora una volta il valore degli incontri culturali come occasione di confronto e crescita collettiva.

Nel corso della serata, il Sindaco Sergio Lasagna ha consegnato la Costituzione Italiana ai neo diciottenni del paese, celebrando il loro ingresso nella vita civica con un gesto simbolico e sentito: "Una serata di cultura e partecipazione, che ha rafforzato il ruolo della biblioteca come luogo vivo di incontro e condivisione".