Da Losanna a San Michele Mondovì: un coro svizzero incontra la Corale Due Torri

“Music & friends”, ossia, musica ed amici: questo il tema attorno al quale ruota un prezioso connubio che si realizzera8 domenica 8 giugno a San Michele Mondovì, presso la chiesa parrocchiale. In musica e canto si incontreranno due realta8 lontane geograficamente, ma estremamente vicine in quanto a mission e visione dell'attivita8 artistica legata al canto corale: da una parte da Corale Due Torri-Monica Tarditi, che giochera8 in casa; dall'altra la prestigiosissima compagine svizzera Chorale Mixte Plein Vent di Losanna, guidata dalla maestra Catherine Debois Ruffieux. Al centro della scena la musica ed il canto popolare, la coralita8 e la convivalita8 : un modo di “parlare la stessa lingua”, seppur con idiomi diversi; un prezioso incontro di culture che consentira8 anche una conoscenza del bel territorio monregalese a chi arriva da fuori Italia.

Fondata nel 1948, la lunghissima tradizione della Corale Plein Vent (nata come Chanteclerc) si basa su un repertorio composto da canti popolari svizzeri e canzoni armonizzate. Nel 1969, assieme al coro Grandvaux, promuove la fondazione della Federazione svizzera dei cori. Dal 1997 il coro e8 diretto da Catherine De5bois Ruffieux, figlia del primo direttore e fondatore, Nicolas Ruffieux. Guidata dallo spirito scout, Plein Vent nel corso degli anni ha acquisito il gusto della qualita8 , del lavoro e della perseveranza, coltivando l'amicizia e la fraternita8 con un rinnovato spirito di apertura all'esterno. Numerose sono infatti le partecipazioni internazionali della corale, che si e8 piu8 volte esibita in Quebec (Canada) e manitene vivi scambi culturali con cori francesi e francofoni.

La Corale Due Torri e8 stata fondata (nel 1996) e a lungo diretta da Monica Tarditi. Oggi, composta da 30 associati, promuove attivita8 ed iniziative per far conoscere e apprezzare il piacere e le suggestioni della musica polifonica corale. Il repertorio spazia dalla polifonia sacra a brani della tradizione popolare piemontese, e a brani d'autore. Ha ricevuto il riconoscimento dal Ministero dei beni e attivita8 culturali come “Gruppo di musica popolare amatoriale di interesse nazionale”. La scomparsa di Monica Tardini, nel 2018, ha lasciato un grande senso di vuoto nell'associazione, che pero8 e8 ripartita sotto la guida del direttore artistico e compositore Daniele Bouchard, proseguendo il cmamino intrapreso dai suoi fondatori. Anche la Corale Due Torri e8 aperta alle esperienze fuori porta, con la partecipazione a numerose rassegne corali in Italia e all'estero.

L'appuntamento è dunque presso la chiesa di San Michele Arcangelo alle ore 18 di domenica 8 giugno. Ingresso libero.

Il programma

Interpretati dalla Corale Due Torri: Preghiera (Roberto Padoin); Montagne del me Piemont (canto popolare piemontese); Ven che 'duma (arr. Daniele Bouchard); Tourdion (anonimo secolo XV).

Interpretati dalla Chorale Pleine Vent: Einfacher Jodler (Lorenzo Maierhofer); Gobbo so pare (canto popolare italiano); Syahamba (canto popolare zulu); Tibie paiom (Dmitry Stephanovic Bortniansky); Je n'aurais pas le temps (parole Pierre Delanoe, musica Michel Fugain); Jean d'en haut (Michel Buhler); La prie8 re du patre (testo f. Riffieux, musica Joseph Bovet); Berceuse russe (parole D. Rimaud, arm. R. Calmel); Hallelujah (Leonard Cohen); Grain de folie (parole Bernard Ducarroz, musica Pierre Huwiler); Zottelmasrch (H. Roseda).

A corali riunite: Signore delle Cime (B. de Marzi).