Intervento dei vigili del fuoco, nella serata di ieri (mercoledì 25 gennaio) a Priocca.

Coinvolta un'abitazione di via Magliano, il camino ha sviluppato fiamme - per cause e con dinamica non definibili - che sono poi andate a intaccare anche il tetto in legno. Non si segnalano coinvolti o feriti.

Sul posto le squadre di Alba (con autoscala e APS), di Santo Stefano Belbo, di Bra e una squadra con carro autoprotettori dalla centrale di Cuneo.