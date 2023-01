Garnero Arredamenti ricerca sei Operai Magazzinieri

Ambizione, propositività, predisposizione per il lavoro manuale, organizzazione, dinamicità e spirito di squadra sono le doti che ti contraddistinguono? Cerchi un lavoro dove poter accrescere sempre di più le tue competenze? Ecco l’opportunità per realizzare il tuo sogno!

Garnero Arredamenti, azienda operante nella vendita e-commerce ricerca:

N. 6 OPERAI MAGAZZINIERI



Chi siamo?

Siamo un'azienda giovane e dinamica, ma con 50 anni di storia alle spalle! Dal 2010 commercializziamo esclusivamente online mobili complementi e articoli per la casa. La nostra sede è a Fossano dove abbiamo un magazzino di 10.000 metri.



Il nostro obiettivo?

Realizzare il sogno professionale di ogni collaboratore. Anticipare le esigenze del cliente e soddisfare le sue aspettative con cura, in modo efficiente, veloce e professionale.



Cosa cerchiamo?

Passione per l’innovazione, tecnologia e spirito di squadra sono il motore della nostra azienda! Se hai maturato pregressa esperienza nel ruolo, hai manualità nell’utilizzo del carrello elevatore sia frontale che retrattile e sei in possesso del patentino del muletto, sei il nostro candidato ideale!

Se invece sei alla prima esperienza ma hai voglia di imparare, di metterti in gioco e di entrare a far parte di una squadra giovane, motivata e vincente questo è il posto che fa per te!

Completano il profilo: grande senso organizzativo, autodisciplina, predisposizione per il lavoro fisico e buone capacità relazionali.



Cosa offriamo?

Lavorerai in un ambiente stimolante e sarai accolto all’interno di una grande famiglia giovane, creativa e con tanta voglia di fare!

Crediamo nel valore della persona e nelle sue qualità.

Hai una nuova idea o il tuo punto di vista è diverso? Condividilo con noi durante le nostre riunioni mensili!



Ma non è finita qui!

Ogni mese premiamo la persona che ha dimostrato impegno sul lavoro e ha raggiunto gli obiettivi.

Proponiamo dei piani di incentivi su misura per ogni persona per dare a tutti la possibilità di raggiungere gli obiettivi desiderati.

La pausa pranzo è un momento di svago e condivisione, un’area attrezzata ti attende per rilassarsi e socializzare e quando c’è il bel tempo si organizzano tornei di pallavolo o altri svaghi per ricaricarti.

I momenti di festa sono all’ordine del giorno in Garnero. Più volte nel mese festeggiamo un compleanno, un evento o il raggiungimento di un risultato!



Di cosa ti occuperai?

- Carico, scarico e smistamento di merci

- Preparazione spedizioni

- Imballaggio ed etichettatura delle merci in arrivo

- Controllo della merce in entrata e uscita dal magazzino

- Codifica codici merci

- Inventario

- Utilizzo carrello retrattile, frontale e stoccatori elettrici

- Verifica giacenze di magazzino

- Procedure evasione ordini

- Uso palmare



Ti senti pronto a conquistare un ruolo chiave per la tua crescita nella nostra azienda? Unisciti alla squadra Garnero!

Per presentare la tua candidatura, scrivi a: info@garneroarredamenti.com oppure telefona: 334.7011988