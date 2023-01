Domenica torna il mercatino dei piccoli animali al Miac di Cuneo

Il mercatino dei piccoli animali del Mercato Ingrosso Agroalimentare Cuneo (MIAC) si prepara al primo appuntamento del 2023, in programma domenica 29 gennaio.

Come ogni ultima domenica del mese, l’area di via Bra, in frazione Ronchi, accoglierà l’esposizione che si svolgerà dalle 7.30 alle 12.

Durante il mercatino, si potranno ammirare e acquistare conigli, piccoli roditori, pesci d’acquario, canarini, pappagalli e uccellini ornamentali.

A causa dell’influenza aviaria, non sarà invece consentita la partecipazione di altre specie avicole come pollame, tacchini, faraone, oche, anatre, quaglie, piccioni, fagiani, pernici, ratiti.

Si potranno inoltre acquistare mangimi e attrezzature, come avviene in occasione di ogni mercatino, e alcuni spazi saranno dedicati alle eccellenze enogastronomiche del territorio (formaggi, miele, vino e ortofrutta di stagione) proposte e messe in vendita direttamente dai produttori locali.

Si attendono visitatori provenienti da tutta la provincia, e non solo, per il primo appuntamento espositivo del 2023.