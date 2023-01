Beinette, Chiusa Pesio e Peveragno si uniscono per dar vita al Carnevale

L'evento, infatti, non coinvolgerà sono Beinette ma anche i ragazzi degli oratori delle parrocchie di Chiusa di Pesio, Peveragno e San Lorenzo di Peveragno.

A Beinette si scaldano i motori per il Carnevale che quest'anno sarà una vera novità.

Nel 2021 le parrocchie, infatti, avevano partecipato insieme ad un bando della Fondazione CRC, che aveva come obiettivo quello di mettere i contatto i giovani di paesi e realtà diverse.

"Abbiamo vinto ed abbiamo deciso che uno degli eventi aperti a tutta la cittadinanza sarebbe stato il carnevale da organizzare in uno dei quattro paesi" - spiegano gli organizzatori - "La scelta è poi ricaduta su Beinette. Siamo quindi orgogliosi di poter ospitare questa grande festa qui nel nostro paese. Tirate fuori la vostra fantasia, vi aspettiamo tutti travestiti per festeggiare insieme!".

L'appuntamento è per sabato 18 febbraio dalle 14.30 in piazza Umberto I. La grande sfilata partirà alle 15 e attraverserà le vie del paese, seguiranno giochi e balli in piazza accompagnati da una golosa merenda.