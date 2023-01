L’ATL del Cuneese presenta l’offerta turistica del territorio al mercato statunitense

Una delegazione dell’ATL del Cuneese ha partecipato questa settimana a New York all’iniziativa We Are Piemonte, ideata e coordinata da VisitPiemonte DMO. Approfittando della risonanza mediatica generata dalla cerimonia di passaggio, svoltasi il 22 gennaio, della bandiera dei Giochi Mondiali Universitari (Universiadi) da Lake Placid (stato di New York) a Torino, si è deciso di cogliere l'occasione per raccontare il Piemonte nella Grande Mela in tutte le sue declinazioni, con momenti istituzionali e momenti di promozione turistica ed enogastronomica.

Durante il workshop di martedì 24 gennaio, la delegazione Cuneese ha presentato la destinazione a circa 83 ospiti accreditati tra tour operator e agenzie di viaggio newyorkesi. Tra i temi più richiesti dagli operatori, hanno riscontrato particolare interesse gli itinerari escursionistici e i trekking in abbinamento a esperienze gastronomiche, oltre ai tour dedicati alla scoperta del nostro patrimonio culturale e storico artistico.

Mercoledì 25 gennaio, con un aperitivo stellato a cura dello chef Massimo Camia organizzato presso la sede ONU, sono state presentate le Universiadi di Torino 2025. L’occasione è stata colta per illustrare l’offerta turistica e il mondo dell’imprenditoria piemontese ai giornalisti newyorkesi e nordamericani presenti.

“Per la prima volta ci siamo affacciati sul mercato nordamericano presentando agli operatori la destinazione turistica Cuneese e l’offerta dei nostri operatori” afferma il Direttore dell’ATL del Cuneese Daniela Salvestrin, impegnata personalmente nella trasferta. “Riteniamo che anche il nostro territorio sia ormai maturo per accogliere i turisti provenienti da oltreoceano. Rispetto a qualche anno fa la nostra offerta è molto più strutturata, soprattutto in ambito di turismo attivo e outdoor, il livello delle strutture ricettive e di ristorazione è cresciuto notevolmente e le proposte, sempre più eterogenee, ci permettono di presentare la nostra destinazione anche a turisti più esigenti e con una elevata capacità di spesa”.

“Crediamo di aver scelto il momento giusto per esplorare il mercato americano” spiega il Presidente dell’ATL Mauro Bernardi. “Solo qualche giorno fa il prestigioso Washington Post scriveva che l’Italia sarà la destinazione preferita dai turisti statunitensi per il 2023. Sebbene restino consolidate alcune mete classiche, l’interesse crescente però è per piccoli borghi autentici, percorsi lontani dagli itinerari più battuti, gastronomia, artigianato, natura e sport: il territorio che la nostra ATL rappresenta sembra cucito su misura per soddisfare queste nuove tendenze”.

L’evento statunitense è stata la prima tappa internazionale dell’ATL del Cuneese per il 2023. Nelle prossime settimane ripartirà anche la stagione fieristica con i primi appuntamenti fissati a Milano, Monaco di Baviera, Berlino e Lione.