Savigliano lavora a un restyling di Piazza Nuova e Piazza Vecchia

Sono stati consegnati ieri sera (giovedì 26 gennaio) all’Amministrazione comunale di Savigliano i progetti scaturiti dal bando di idee su piazza del Popolo, comunemente detta dai saviglianesi “piazza Nuova"), indetto nella primavera dello scorso anno.



Ora, una Commissione di fattibilità ne studierà i dettagli e, soprattutto, la pratica attuazione considerando anche il Piano urbano del traffico.



Ne faranno parte: un membro dell’Unione costruttori, un rappresentante della Sovrintendenza, il responsabile dell’Ufficio urbanistico comunale, l’architetto Gianni Rabbia, l’assessore ai Lavori pubblici e vicesindaco Federica Brizio, un componente della Commissione edilizia, Marco Dabbene, uno della Commissione paesaggio, Martina Abà, uno dell’associazione Civitas, Andrea Delpiano, il direttore dell’Ascom, Giulio Giletta e la responsabile dell’Archivio storico e del Museo Civico.



Nel corso della conferenza stampa di presentazione si è svolta anche la premiazione dei giovani architetti Federica Galluccio e Simone Gianoglio, i cui progetti sono stati scelti dalle votazione popolari (347 voti on line).

Sempre in questo contesto il direttore dell’Ascom Giletta ha illustrato gli esiti dell’indagine condotta tra i commercianti a proposito delle modifiche alla piazza.



I tempi non saranno comunque brevi.



“Se tutto andrà per il verso giusto – ha detto la vicesindaco Brizio – speriamo di arrivare ad un progetto definitivo entro la fine dell’attuale consiliatura (2027)".



Accanto a piazza del Popolo, è previsto anche un progetto di valorizzazione che riguarda piazza Santarosa (piazza Vecchia).



L’intervento riguarda in particolare la Torre Civica.



Un progetto per il quale è già previsto un finanziamento di 60 mila euro che si articolerà in tre anni.



Anche in questo caso è stato costituito un Comitato di coordinamento presieduto da Davide Barberis, composto da tre rappresentanti di Civitas (Andrea Delpiano, Giulio Giletta e Valerio Ferreo) e altrettanti dal Comune (gli assessori Filippo Mulassano, Federica Brizio e Roberto Giorsino).

Il direttore tecnico sarà Matteo Bertola, quello artistico Elisa Rosa.



“Il nostro intendimento – ha spiegato Martino Grindatto, presidente di Civitas – è fare della Torre Civica un luogo per eventi turistico-culturali. La nostra associazione opera per favorire l’aggregazione e il coinvolgimento della cittadinanza su come utilizzare al meglio questi tesori artistici che fanno parte della nostra storia”.



Il sindaco Antonello Portera ha manifestato piena collaborazione della sua amministrazione per dar seguito ai progetti di valorizzazione che riguardano le due piazze situate nel cuore della città.

[Sopra progetto più votato dalla giuria popolare]

[Sopra quello individuato dalla giuria tecnica]