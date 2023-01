Studenti del “Cravetta-Marconi” di Savigliano premiati al concorso EzePhoto Marathon

Sabato 28 gennaio, nella sala dell’antico palazzo comunale di Savigliano, la giuria della EzePhoto Marathon e i soci del Circolo Imago hanno premiato i vincitori dell’omonimo concorso fotografico, che si è tenuto domenica 2 ottobre 2022 in concomitanza con la “Festa del pane”.

Alcuni degli studenti dell’indirizzo “Grafica e comunicazione” del “Cravetta-Marconi” hanno ottenuto posizioni meritevoli, nella categoria ragazzi: Elisa Barbero per la migliore fotografia, per il tema “La gentilezza in un gesto”, votato dalla giuria. Barbero, inoltre, ha anche vinto il 3° posto per il portfolio nella categoria Ragazzi.

Debora Rolando è stata premiata per la migliore fotografia per il tema “Pan per focaccia” votato dalla giuria; Lorenzo Ilarda per il tema “Architettura Saviglianese” votato dai membri del Circolo Imago; Eleonora Tucci ha ottenuto una menzione speciale, dal circolo Imago, nella categoria Ragazzi.

Tutti i premiati hanno ottenuto prestigiosi zaini Decathlon con una capienza di 20 litri e per Barbero anche un cuffia audio bluetooth.

Nelle foto i ragazzi premiati ritratti da Doriano Mandrile, che è stato meritatamente pluripremiato nella categoria adulti.

Dall'istituto saviglianese "complimenti ai nostri studenti".