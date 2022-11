Rotatoria di via Otteria, nuovo studio di fattibilità per le opere accessorie a causa dei rincari

La spesa per gli interventi di completamento inizialmente prevista ha dovuto poi fare i conti con il significativo incremento dei prezzi delle materie prime dell’ultimo periodo. Per questo motivo il Settore Viabilità (Sezione di Mondovì) della Provincia è stato costretto a predisporre un ulteriore progetto di fattibilità tecnica ed economica, approvato nei giorni scorsi con decreto del presidente Luca Robaldo, per coprire le spese relative agli interventi accessori.

Via libera della Provincia allo studio di fattibilità per interventi accessori e di completamento (illuminazione pubblica, guard rail, isole pedonali e segnaletica) della rotatoria sulla Mondovì-Bastia verso Briaglia il cui progetto è stato approvato in via esecutiva e andrà presto in gara.

“Ringraziamo gli uffici della viabilità della Provincia – dicono il presidente Luca Robaldo e il consigliere provinciale Pietro Danna – per il lavoro svolto nell’approntare anche questa progettazione per le opere accessorie alla rotatoria che sorgerà al bivio con via Otteria. L’incrocio in questione rappresenta un crocevia di snodo importante per il traffico veicolare monregalese, scenario in passato di vari incidenti e che necessita di una messa in sicurezza. A questo abbiamo lavorato molto in questi anni, sempre in sinergia con le amministrazioni comunali, precedente e attuale. Ora siamo vicini al risultato finale”.