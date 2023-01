Bra, il Comune assume due commessi a tempo indeterminato

Il Comune di Bra assume a tempo indeterminato due esecutori/commessi (Cat. B1) attraverso il meccanismo della chiamata pubblica. Per candidarsi è necessario compilare il forms presente sul sito www.agenziapiemontelavoro.it, attivo dalle 8 del 13 febbraio alle 23.59 del 15 febbraio 2023.

Posso presentare la propria candidatura i cittadini italiani e stranieri maggiorenni (in possesso di permesso CE per lungo soggiornanti se extracomunitari) in stato di disoccupazione o privi di occupazione, purché abbiano concluso la scuola dell’obbligo (licenza media inferiore) e dotati di patente B. Tutti i dettagli circa i requisiti richiesti e le modalità di selezione sono indicati nell’avviso dell’offerta di lavoro pubblicato sul sito internet dell’Agenzia Piemonte Lavoro oltre che sulla pagine di Amministrazione trasparente del sito internet del Comune.

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi al Centro per l'impiego di Bra - Agenzia Piemonte Lavoro di via Vittone 25, tel. 0172-412226 - 800 184704 (Contact center), mail info.cpi.bra@agenziapiemontelavoro.it.