"Di.Co. Musica": la musica arriva nei piccoli comuni della provincia di Cuneo

Si è conclusa oggi, giovedì 5 giugno, la prima fase del progetto Di.Co. Musica – Diritto alla musica nei piccoli Comuni, iniziativa ideata dalla Fondazione Scuola APM di Saluzzo e finanziata dalla Fondazione CRC nell’ambito del Bando Impegnati nei Diritti 2024.

Il progetto nasce dalla convinzione che l’accesso alla cultura – e in particolare alla musica – sia un diritto di tutti, comprese le comunità dei piccoli comuni della Provincia di Cuneo. Un’attenzione speciale è rivolta ai bambini e alle bambine delle scuole primarie, protagonisti di un’esperienza pensata per avvicinarli al mondo musicale in modo inclusivo e partecipato.

Il progetto ha preso avvio lo scorso mese di agosto, con la mappatura dei comuni con meno di 1.500 abitanti in cui fosse presente la Scuola Primaria. A seguire sono state contattate le segreterie degli istituti comprensivi di riferimento che hanno ricevuto specifiche indicazioni sul progetto: far entrare nelle Scuole un duo di giovani musicisti professionisti della Scuola APM accompagnati da un operatore didattico.

Le attività hanno coinvolto 40 plessi scolastici per oltre 1.450 studenti incontrati: durante gli incontri i partecipanti hanno avuto l’occasione di ascoltare musica dal vivo e interagire con i musicisti ponendo domande curiose sulla loro esperienza musicale. Inoltre hanno partecipato attivamente alla performance musicale, suonando, danzando e cantando insieme ai musicisti.

Sono stati coinvolti 6 musicisti e 4 operatori didattici che hanno costituito le équipe che in questi mesi hanno percorso in lungo e in largo la Provincia di Cuneo. Il progetto si concluderà nella seconda metà dell’anno con una serie di appuntamenti musicali aperti al pubblico, che si terranno in alcuni dei piccoli centri coinvolti in questa prima fase. Saranno un’occasione per ritrovare i bambini e le bambine insieme alle loro famiglie e all’intera comunità