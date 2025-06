Revello punta sui prodotti De.Co.: nuove iniziative e una commissione rinnovata per valorizzare il territorio

Prosegue con entusiasmo l’avventura dei prodotti a Denominazione Comunale (De.Co.) di Revello, simboli autentici dell’identità e delle tradizioni locali. L’amministrazione comunale continua il suo impegno per promuovere e valorizzare le eccellenze del territorio, con l’obiettivo di ampliare il paniere delle tipicità e renderle sempre più presenti sia negli eventi locali sia nel circuito più ampio di Octavia e delle Bandiere Arancioni del Touring Club, in cui Revello gioca un ruolo da protagonista.

A guidare la Commissione De.Co. è l’assessora Katia Disderi, affiancata da un gruppo eterogeneo e competente: Nicolò Bertorello, dottore in scienze agrarie; Paolo Dalmasso, imprenditore agricolo e capogruppo degli Alpini di Revello; e Mario Giovanni Chiabrando, consigliere provinciale dell’Unpli e delegato per l’area Saluzzese.

A questi si aggiungono per il nuovo mandato Franca Ribodetto, consigliera comunale di minoranza, e Claudia Denasio in rappresentanza della Pro loco.

Dalla commissione De.Co di Revello desiderano far sapere che: “È importante comunicare alle diverse aziende e alle molteplici attività commerciali, la possibilità di presentare la domanda per attribuzione del marchio Denominazione Comunale ai loro prodotti”.

Durante la prima riunione della rinnovata Commissione, organismo attivo da ormai otto anni, è stato presentato il programma della nuova rassegna “Mirtilliamo”, in calendario dal 13 al 15 giugno. In questa occasione, i prodotti locali De.Co. saranno al centro dell’attenzione, con degustazioni sia in loco sia in versione da asporto.

L’incontro è stato anche l’occasione per parlare della camminata culturale e gastronomica in programma il 29 giugno, che si snoderà tra Envie e Rifreddo: un’altra iniziativa pensata per unire la promozione del territorio con quella delle sue specialità alimentari.

L’impegno della Commissione De.Co. e del Comune è quello di rendere le eccellenze locali non solo una vetrina gastronomica, ma anche un motore di sviluppo turistico, culturale ed economico per l’intera comunità revellese.