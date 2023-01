Gribaudo (PD): "Su Cospito Donzelli chieda scusa e Meloni prenda le distanze"

"In Parlamento le parole hanno un peso. Non siamo al bar. Ma Donzelli non resiste al richiamo della foresta, alla matrice. Alza i toni, insulta, fa paragoni inaccettabili".



Parole, o meglio Tweet, della deputata DEM Chiara Gribaudo.



"Deve chiedere scusa, soprattutto per i morti e le vittime innocenti della Mafia. Meloni prenda le distanze".