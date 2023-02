A Cuneo e Bra manifestazioni a sostegno del popolo iraniano

Venerdì 3 febbraio a Cuneo, alle ore 18 presso lo Slargo di corso Dante, e sabato 4 febbraio a Bra, alle ore 11 in via Cavour-angolo Via Marconi, si terranno due sit-in in sostegno al popolo iraniano, promossi da Radicali Cuneo “G. Donadei” e da +Europa Granda.

“Insieme alla comunità iraniana – dichiarano i promotori dell’iniziativa – scendiamo in piazza per esprimere il nostro pieno sostegno alla rivoluzione nonviolenta in atto in Iran. Crediamo che il regime dell’Ayatollah Ali Khamenei vada combattuto e che finalmente anche l’Iran diventi un Paese libero e democratico. Non possiamo voltarci dall’altra parte: per questo chiediamo a tutti i partiti e le associazioni che vorranno, di scendere con noi in piazza e, al Governo, di ritirare immediatamente l’ambasciatore in Iran”.