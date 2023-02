CONtalento: a Cuneo un corso per scoprire e celebrare il talento

L’idea nasce dallo Studio Leonardo che ha avviato il progetto Leonardo Arte volto a valorizzare l’arte e gli artisti del territorio grazie alla promozione di una serie di iniziative ed eventi.

#CONtalento è la prima grande realizzazione di questo programma: Leonardo Arte insieme all’Associazione IdeAgorà - Festival Mirabilia propone un percorso gratuito multidisciplinare di 6 incontri dedicato ai ragazzi che vogliono scoprire e far emergere il proprio talento.

Il percorso di formazione ha lo scopo di motivare i ragazzi a valorizzare le proprie abilità, credere in sé stessi e nelle proprie capacità. Gli incontri sono realizzati con il sostegno della Fondazione CRC nell'ambito del bando Spazi Liberi e si svolgeranno al Rondò dei Talenti.

#CONtalento vuole dare l’occasione a tutti i ragazzi di mettersi alla prova guidati da formatori che grazie ai propri talenti sono riusciti a distinguersi nel mondo del lavoro nei settori dell’arte, della comunicazione e della progettazione a livello locale e non solo. Artisti, grafici, fotografi, ingegneri, la squadra di formatori che Leonardo Arte è riuscita a riunire per l’occasione rappresenta una splendida sintesi del panorama locale, che è poi l’obiettivo principe di tutto il progetto: valorizzare il territorio, le sue eccellenze e le persone che ne fanno parte.

#CONtalento è importante perché il talento va riconosciuto, nutrito e sviluppato. Gli organizzatori vogliono aiutare i ragazzi a trovare nuovi modi per esprimersi e sentirsi realizzati. I partecipanti saranno coinvolti in attività dedicate alla crescita personale e svilupperanno il proprio Workbook dove potranno analizzare e promuovere il proprio talento. Al termine delle sessioni, chi avrà frequentato tutti gli incontri riceverà un Attestato di Partecipazione da poter inserire nel proprio curriculum. Le aziende oggi cercano sempre più persone capaci di distinguersi, che abbiano collezionato esperienze particolari e approfondito diversi aspetti della vita. #CONtalento è un’occasione di formazione inedita, imperdibile per tutti i ragazzi che hanno qualcosa da dimostrare prima di tutto a sé stessi.

Il corso #CONtalento inizierà il 14 febbraio e terminerà il 2 maggio.

Questo il calendario incontri:

14 Febbraio

SCOPRIRE

PRESENTAZIONE DEI TEMI E DEI CONCETTI PRINCIPALI DEL PERCORSO con MIRABILIA e Studio LEONARDO

Relatori: Fabrizio Gavosto, Samanta Merlo e Silvia Allochis

28 Febbraio

IMMAGINARE

LE ARTI FIGURATIVE

con INMENTE e ANDREA MIGLIORE

Relatori: Paola Luci e Andrea Migliore

14 Marzo

CREARE

LA PROGETTAZIONE

con Libera Accademia d’Arte Novalia e Studio LEONARDO

Relatori: Daniele Cazzato, Valter Borgogno e Silvia Allochis

28 Marzo

INTERPRETARE

LE ARTI PERFORMATIVE

CIRCO - DANZA - TEATRO

con MIRABILIA

Relatore: Fabrizio Gavosto

18 Aprile

ASCOLTARE

LA MUSICA

con COLLISIONI

Relatore: Filippo Taricco

02 Maggio

CONDIVIDERE

CONCLUSIONE

con MIRABILIA e Studio LEONARDO

Relatori: Fabrizio Gavosto, Samanta Merlo, Silvia Allochis e Valter Borgogno